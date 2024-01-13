Бывшая россиянка заняла второе место на ЧЕ по фигурному катанию

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Соревнования одиночниц в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию подошли к концу.
«Лента.ру» пишет, что первое место заняла бельгийка Луна Хендрикс. Она набрала 213,25 балла.
На втором месте 21-летняя Анастасия Губанова, у которой раньше было российское гражданство. С 2021 года она представляет Грузию.
На соревнованиях она набрала 206,52 балла.
Третьей стала бельгийка, Нина Пинзарроне с 202,29 баллами.
Чемпионат Европы-2024 состоялся в литовском Каунасе с 10 по 14 января. Россияне не участвуют в соревнованиях из-за санкций со стороны Международной федерации конькобежцев (ISU).
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала смену гражданства российскими фигуристами.
По мнению Тарасовой, «правильно делают, что уходят». Ведь спорт — это их жизнь и профессия, поэтому им надо выступать, сообщает «Матч ТВ».
Нынешний чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года проходит в литовском Каунасе и закончится 14 января. В соревнованиях приняли участие 24 фигуриста, которые родились в России, но сменили спортивное гражданство.
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На втором месте 21-летняя Анастасия Губанова, у которой раньше было российское гражданство. С 2021 года она представляет Грузию.
Третьей стала бельгийка, Нина Пинзарроне с 202,29 баллами.
Чемпионат Европы-2024 состоялся в литовском Каунасе с 10 по 14 января. Россияне не участвуют в соревнованиях из-за санкций со стороны Международной федерации конькобежцев (ISU).
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала смену гражданства российскими фигуристами.
По мнению Тарасовой, «правильно делают, что уходят». Ведь спорт — это их жизнь и профессия, поэтому им надо выступать, сообщает «Матч ТВ».
Нынешний чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года проходит в литовском Каунасе и закончится 14 января. В соревнованиях приняли участие 24 фигуриста, которые родились в России, но сменили спортивное гражданство.
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Мария Фирсова