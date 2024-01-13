Тихонов посоветовал футболисту Дзюбу соблюдать субординацию

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Бывший-полузащитник «Спартака» и главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил форварду «Локомотива» Артему Дзюбе про заигрывание с болельщиками «Спартака».
«Я ни одного плохого слова в сторону Дзюбы никогда не говорил. Поэтому посоветую Артему, чтобы соблюдал субординацию. Мы все понимаем, что чемпионат мира нам не выиграть, а со «Спартаком» — [выиграть чемпионство] досягаемо. Я выигрывал его 8 раз, а сколько Артем со «Спартаком»?»– уточнил Тихонов, передаёт Sport24.Напомним, Дзюба в выпуске YouTube-шоу «Ну, так нельзя» сказал, что Тихонов, когда говорил о том, что для него победа в РПЛ со «Спартаком» более ценна, чем теоретический триумф на чемпионате мира в составе российской сборной, просто заигрывал с фанатами.
Будучи тренером возглавлял щелковскую «Спарту», «Енисей», «Крылья Советов» из Самары и казахстанскую «Астану».
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала смену гражданства российскими фигуристами.
По мнению Тарасовой, «правильно делают, что уходят». Ведь спорт — это их жизнь и профессия, поэтому им надо выступать, сообщает «Матч ТВ».
Нынешний чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года проходит в литовском Каунасе и закончится 14 января. В соревнованиях приняли участие 24 фигуриста, которые родились в России, но сменили спортивное гражданство.
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