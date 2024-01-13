Тихонов посоветовал футболисту Дзюбу соблюдать субординацию

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит сбежавших из России фехтовальщиков Сергея Биду и Константина Лоханова до участия в Олимпиаде – 2024.