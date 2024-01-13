Малинкович отправил портрет Троцкого сбежавшему в США шпажисту Биде

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Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович отправил шпажисту Сергею Биде портрет революционера и политического эмигранта Льва Троцкого.
Шпажист Сергей Бида покинул Россию и планирует выступать за сборную США на Олимпиаде-2024 года.
Ранее сообщалось, что российские шпажисты Сергей и Виолетта Бида и саблист Константин Лоханов планируют выступить за американскую сборную на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.
USA Today пишет, что спортсменов поддерживают Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также Федерации фехтования США. Организации направили письма в их поддержку, сообщает РИА Новости.
Ранее МВД РФ объявило в розыск семейную пару Виолетту и Сергея Биду. Они выступили летом прошлого года на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе, не уведомив РФ. Из-за этого случая в отставку был отправлен старший тренер сборной РФ по шпаге Александр Глазунов.
Спортсменам может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части: они являются военнообязанными.
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«Я хочу от имени компартии «Коммунисты России», от имени всех патриотов отправить Биде портрет господина Троцкого, который тоже плохо себя вел, и все знают, чем это закончилось. Еще призываю российские спецслужбы сформировать отличную команду фехтовальщиков и добиться её участия в соревновании, в котором будет участвовать предатель Бида», - сказал Сергей Малинкович РИА Новости.
USA Today пишет, что спортсменов поддерживают Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также Федерации фехтования США. Организации направили письма в их поддержку, сообщает РИА Новости.
Ранее МВД РФ объявило в розыск семейную пару Виолетту и Сергея Биду. Они выступили летом прошлого года на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе, не уведомив РФ. Из-за этого случая в отставку был отправлен старший тренер сборной РФ по шпаге Александр Глазунов.
Спортсменам может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части: они являются военнообязанными.
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Мария Фирсова