Бывшая жена известного футболиста потребовала от него шесть миллионов рублей
Экс-супруга вратаря сборной России Матвея Сафонова Анастасия Казачек потребовала от него шесть миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.
По его данным, в такую сумму девушка оценила судебные издержки, которые понесла в деле об алиментах. Так, четыре миллиона она потратила в Никулинском суде, еще два миллиона – в суде Краснодара. Кроме того, в 150 тысяч ей обошлась работа юристов в арбитражном суде. Девушка также включила расходы ее адвоката на обеды и заправку личного авто.
Сафонов и Казачек узаконили отношения в 2020 году. Спустя год у них родилась дочь Майя. Через некоторое время избранница футболиста обвинила его в измене и подала на развод. Спортсмена обязали отдавать бывшей жене 25% от дохода.
По словам его адвоката, все долги по алиментам тот погасил. Сейчас звездная пара делит имущество.
