Бывшая жена известного футболиста потребовала от него шесть миллионов рублей

20 ноября 2025, 19:51

Экс-жена футболиста Сафонова требует от него 6 млн рублей за судебные издержки

Матвей Сафонов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Экс-супруга вратаря сборной России Матвея Сафонова Анастасия Казачек потребовала от него шесть миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.