Шишкин удивлён взлётом ЦСКА и оценил шансы в гонке за титул РПЛ
Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин подвёл итоги первого круга сезона-2025/26. Он отметил стабильность «Краснодара» и неожиданную форму ЦСКА при новом тренере.
Он заявил Metaratings.ru, что картина чемпионской гонки напоминает прошлый сезон. «Краснодар» сохранил костяк и усилился, тогда как «Зенит» теряет очки в ключевых матчах. По его словам, команда Сергея Семака выбивается из ритма играми вроде встречи с «Крыльями Советов».
Особенно Шишкина впечатлил рывок ЦСКА под руководством Фабио Челестини. Он считает, что «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» точно войдут в топ-5, но главными конкурентами «Краснодара» остаются «бывшие чемпионы» из Петербурга.
После 15 туров «Краснодар» лидирует с 33 очками, опережая ЦСКА по дополнительным показателям. «Зенит» и «Локомотив» следуют за ними, набрав по 30 баллов.
