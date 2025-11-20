Губерниев назвал фаворита в дерби «ЦСКА» со «Спартаком»

20 ноября 2025, 19:32

Губерниев назвал «ЦСКА» фаворитом в дерби со «Спартаком»

Фото: iStock/Pixfly

Спортивный комментатор и советник министра спорта России Дмитрий Губерниев назвал «ЦСКА» фаворитом в предстоящем матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком». Его слова приводит Metaratings.ru.





Противостояние «красно-белых» с «красно-синими» начнется 22 ноября в 16:45 мск на поле первых. Губерниев пояснил, что в этой игре «армейцы» выглядят предпочтительнее, так как их главный тренер Фабио Челестини «выжимает из команды самое лучшее». Он также отметил, что для нового и.о. наставника «Спартака» Вадима Романова эта встреча станет важным испытанием.

«ЦСКА» выглядит фаворитом, но, чтобы вопрос: «Кто такой мистер Романов?» не повис в воздухе, в этой игре «Спартаку» нужна победа. От этой игры в судьбе тренера многое зависит», – сказал собеседник издания.