Футболист Владимир Гранат назвал идеального соперника для сборной России

19 ноября 2025, 16:54

Владимир Гранат предложил сборной России сыграть с Узбекистаном

Фото: Istock/Rafa Jodar

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что российской команде было бы интересно провести матч со сборной Узбекистана.





В беседе с «Metaratings.ru» Гранат отметил, что узбекская команда недавно квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, что повышает её статус.

«С Узбекистаном было бы интересно сыграть, сборная — участник чемпионата мира по футболу. А в целом, чем сильнее сборная и выше в рейтинге, тем интереснее были бы матчи», — заявил футболист.

