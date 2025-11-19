Футболист Владимир Гранат назвал идеального соперника для сборной России
Владимир Гранат предложил сборной России сыграть с Узбекистаном
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что российской команде было бы интересно провести матч со сборной Узбекистана.
В беседе с «Metaratings.ru» Гранат отметил, что узбекская команда недавно квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, что повышает её статус.
«С Узбекистаном было бы интересно сыграть, сборная — участник чемпионата мира по футболу. А в целом, чем сильнее сборная и выше в рейтинге, тем интереснее были бы матчи», — заявил футболист.Сборная Узбекистана впервые в своей истории вышла на чемпионат мира. Историческое событие произошло 5 июня, когда команда сыграла вничью с национальной сборной Объединённых Арабских Эмиратов.
В текущем 2025 году российская сборная уже провела десять матчей. Команда одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.