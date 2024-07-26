Бывшего тренера ЦСКА ограбили на полмиллиона евро на Олимпийских играх в Париже

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Бывший главный тренер московского ЦСКА и экс-футболист сборной Бразилии Зико стал жертвой воров в Париже. Об этом информирует Le Parisien.
У знаменитого спортсмена украли портфель с заднего сиденья такси. Стоимость вещей, находившихся в нем, оценивается практически в 500 тысяч евро.
Согласно информации источника, в сумке были драгоценности, часы Rolex, 2 тысячи долларов и 2 тысячи евро наличными. Правоохранительные органы Парижа начали поиск злоумышленников и украденных вещей.
В Париж Зико прибыл в составе бразильской олимпийской делегации. Церемония открытия летних Игр-2024 состоится в пятницу, 26 июля.
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Согласно информации источника, в сумке были драгоценности, часы Rolex, 2 тысячи долларов и 2 тысячи евро наличными. Правоохранительные органы Парижа начали поиск злоумышленников и украденных вещей.
В Париж Зико прибыл в составе бразильской олимпийской делегации. Церемония открытия летних Игр-2024 состоится в пятницу, 26 июля.
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Екатерина Коршунова