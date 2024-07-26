Сотрудники выкупленного МОК за €22 млн отеля в Париже устроили забастовку

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Сотрудники отеля Hotel du Collectionneur в Париже объявили забастовку по причине того, что им не повышали зарплату в течение семи лет. Об этом информирует Associated Press.
Уточняется, что в этом отеле должны были разместиться представители Международного олимпийского комитета на время Олимпиады-2024. Согласно данным агентства, МОК заплатил отелю 22 миллиона евро за эксклюзивное использование объекта.
Примечательно, что несколько десятков сотрудников вышли в коридоры отеля с табличками «Роскошный отель - нищенская зарплата». Руководство Hotel du Collectionneur сообщило, что переговоры с профсоюзами продолжаются, не влияя при этом на работу отеля.
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Екатерина Коршунова