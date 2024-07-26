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Участники Олимпийских игр в Париже проверили антисекс-кровати на прочность

26 июля 2024, 09:43
Фото: iStock/Mateescu Mugur

Фото: iStock/Mateescu Mugur

В Олимпийскую деревню в Париж завезли 16 тысяч антисекс-кроватей, они сделаны из картона. Соответствующие кадры были опубликованы на страницах олимпийцев в соцсетях.
Впервые антисекс-кровати появились на Олимпиаде в Токио. Своё название они получили по причине того, что на них якобы неудобно заниматься сексом, так как картон не выдерживает соответствующих нагрузок.

Спортсмены решили проверить, насколько крепкие эти кровати. Гимнаст Рис Маккленаган сделал на кровати пару кульбитов и пришел к выводу, что она достаточно крепкая.



Теннисистка из Австралии Дарья Сэвилл также оценила данную кровать. Она записала ролик, в котором бегала по ней, высоко поднимая колени, а также отбивала теннисной ракеткой несуществующие мячи. ​Уточняется, что кровать выдержала все испытания.

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«Куличенко у Кипра прекрасная»: Губерниев оценил церемонию открытия Олимпиады
27 июля 2024, 09:30

Фото: istockphoto/Mateescu Mugur

Известный тележурналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев положительно оценил церемонию открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Особо он отметил знаменосца сборной команды Кипра, бывшую российскую легкоатлетку Елену Куличенко.
Сама церемония открытия Олимпиады проходила необычно. Впервые в истории Игр её провели не на стадионе, а в самом городе. Спортивные делегации стран-участниц проплыли на лодках по Сене, от моста Аустерлиц до Трокадеро, мимо всех достопримечательностей французской столицы.

«Хорошая церемония, Куличенко у Кипра прекрасная… Интересно… Да, это Олимпиада!!!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Конечно, острый на язык комментатор не мог не обратить внимание на скандал с участием Куличенко, разразившийся накануне Олимпиады. Тогда греческие журналисты нашли аккаунт спортсменки на платформе для взрослых Onlyfans с интимными фотографиями. Олимпийский комитет Кипра попросил легкоатлетку удалить свою страницу. Сама спортсменка заявила, что профиль принадлежит не ей, а все фотор=графии сгенерированы искусственным интеллектом.

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В Греции назвали крахом христианской культуры открытие Олимпиады в Париже
Pronews.gr: открытие Олимпиады в Париже показало крах цивилизации и культуры
27 июля 2024, 09:08

Фото: iStock/SimonLukas

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе - трансвеститы изображали тайную вечерю. Об этом сообщает греческий портал pronews.gr.
Уточняется, что на торжественном мероприятии помимо трансвеститов присутствовала обезглавленная Мария-Антуанетта, унижение республиканской гвардии и другие непристойные действия. Депутат Европарламента Марион Марешаль выразила свое негодование по поводу церемонии.

Она отметила, что произошедшее мероприятие является безнадежной попыткой восхвалять ценности спорта и красоту Франции на фоне такой грубой пропаганды «культуры пробуждения».

«Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию», добавила парламентарий.

Напомним, церемония открытия летних Игр-2024 также не обошлась без серьезных инцидентов. Во время торжественного мероприятия олимпийский флаг повесили вверх ногами.

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Олимпийский флаг во время открытия Игр в Париже повесили вверх ногами
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В Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр
27 июля 2024, 07:11

Фото: iStock/Aysenur Dincer

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр прошла в Париже.
Мероприятие состоялось в центре Парижа под проливным дождем. Некоторым зрителям пришлось покинуть церемонию из-за погодных условий.

Французский лидер Эммануэль Макрон и глава МОК Томас Бах наблюдали за мероприятием из VIP ложи. Примечательно, что парад спортсменов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене. Олимпийцы проплывали на фоне картин из Лувра и других художественных галерей Франции.

Открыла парад спортсменов сборная Греции. Церемония открытия летних Игр-2024 также не обошлась без инцидентов. Во время торжественного мероприятия олимпийский флаг повесили вверх ногами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Париже зажгли олимпийский огонь летних Игр-2024
27 июля 2024, 00:42

Фото: istockphoto/Yeongsik Im

Олимпийский огонь зажгли на церемонии открытия 33-х летних Игр в Париже, передает корреспондент «Ленты.ру».
Огонь зажгли трехкратные олимпийские чемпионы дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек. Затем пламя поднялось в небо на воздушном шаре.

Церемония открытия прошла на реке Сена, а делегации стран путешествовали по реке на лодках. Делегации России и Белоруссии не были допущены к участию в параде.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры награждаются медалями, содержащими кусок металла, вырезанный из Эйфелевой башни.

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Олимпийский флаг во время открытия Игр в Париже повесили вверх ногами
27 июля 2024, 00:26

Фото: istockphoto/Alexandros Michailidis

На церемонии открытия Игр 2024 года в Париже олимпийский флаг повесили вверх ногами, передает корреспондент «Ленты.ру».
Во время мероприятия таинственный человек пронес флаг к сцене возле Эйфелевой башни. Затем флаг ошибочно закрепили на флагштоке и подняли.

Впервые парад делегаций проходил не на стадионе, а на реке Сена. Российские и белорусские спортсмены не были допущены к участию в параде. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц. Всего в Париже выступят 15 российских и 17 белорусских спортсменов.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры получат медали, состоящие из металлических частей, взятых с Эйфелевой башни.

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#франция
#река
#россия
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Сочнов заявил о потере качеств Соболева
26 июля 2024, 19:37

Фото: iStock/artisteer

Бывший игрок «Спартака» Владимир Сочнов высказал мнение о том, что футболист Александр Соболев, отстранённый от тренировок, растерял некоторые свои профессиональные качества.
«Не знаю, как у Соболева может сложиться в «Зените». Конкуренция в этой команде, какие игроки покупаются каждый год. Очень трудно отвоевать место на поле. В последнее время он не всегда играл. Потерял качества, которые у него были. А если он сам не хочет оставаться в «Спартаке», то о чём говорить. Нет тот игрок, из-за ухода которого надо переживать», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Сочнов.

Ранее ветеран «Спартака» Владимир Сочнов оценивал игру команды в матче с «Оренбургом» в рамках РПЛ. Он признавался, что игра команды ему не понравилась, сейчас клуб выглядит средне.

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Дьяков раскрыл, что мешает «Локомотиву» претендовать на пятёрку лучших в РПЛ
Дьяков раскритиковал состав команды
26 июля 2024, 19:20

Фото: iStock/Dziurek

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что с нынешним составом «Локомотив» не может претендовать на вхождение в топ-5 команд РПЛ.
«Динамо» на сегодняшний день – главный конкурент «Зенита», а «Локомотив» покинуло много футболистов, но вместо них клуб почти никого не взял. С нынешним составом «Локо» – это не претендент на тройку, а может даже и на пятерку. Если до конца трансферного окна не будет усилений, то клуб займёт место в середине таблицы. «Локомотиву» нужно было оставлять того же Миранчука, его уход выглядел странно», – поделился в беседе с «РБ Спорт» Дьяков.

Он добавил, что не ожидает от клуба впечатляющих результатов в этом сезоне.

Ранее бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин предполагал, что в предстоящем матче 2-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» может выйти ничья.

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#спорт
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Мустафина: Если Олимпиаду не покажут, не буду смотреть
26 июля 2024, 19:12

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина высказала мнение об Олимпиаде-2024 в Париже, отметив, что посмотрит соревнования в том случае, если их будут транслировать в России.
«Если Олимпиада будет показана, я посмотрю. Если нет, то нет. Результатами соревнований буду интересоваться, но сидеть и смотреть трансляцию — нет. Несмотря ни на что нам надо знать, что происходит в мире. В гимнастике буду следить за Байлз. Есть шанс, что Симона возьмёт все золотые медали в Париже. Поддерживаю ли российских спортсменов под нейтральным статусом? Не могу сказать, что я их поддерживаю или критикую. Они сделали свой выбор», – поделилась в беседе с Metaratings.ru Мустафина.

Ранее вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России на выборах-2024 от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что российские спортсмены смогут показать достойный результат на Олимпиаде в Париже.

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Участники Олимпийских игр в Париже проверили антисекс-кровати на прочность
#олимпиада
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#люди
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Бывшего тренера ЦСКА ограбили на полмиллиона евро на Олимпийских играх в Париже
Бывшего тренера ЦСКА Зико обокрали на 500 тысяч евро на Олимпиаде в Париже
26 июля 2024, 18:15

Фото: iStock/darkojow

Бывший главный тренер московского ЦСКА и экс-футболист сборной Бразилии Зико стал жертвой воров в Париже. Об этом информирует Le Parisien.
У знаменитого спортсмена украли портфель с заднего сиденья такси. Стоимость вещей, находившихся в нем, оценивается практически в 500 тысяч евро.

Согласно информации источника, в сумке были драгоценности, часы Rolex, 2 тысячи долларов и 2 тысячи евро наличными. Правоохранительные органы Парижа начали поиск злоумышленников и украденных вещей.

В Париж Зико прибыл в составе бразильской олимпийской делегации. Церемония открытия летних Игр-2024 состоится в пятницу, 26 июля.

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