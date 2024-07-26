Участники Олимпийских игр в Париже проверили антисекс-кровати на прочность

Фото: iStock/Mateescu Mugur
В Олимпийскую деревню в Париж завезли 16 тысяч антисекс-кроватей, они сделаны из картона. Соответствующие кадры были опубликованы на страницах олимпийцев в соцсетях.
Впервые антисекс-кровати появились на Олимпиаде в Токио. Своё название они получили по причине того, что на них якобы неудобно заниматься сексом, так как картон не выдерживает соответствующих нагрузок.
Спортсмены решили проверить, насколько крепкие эти кровати. Гимнаст Рис Маккленаган сделал на кровати пару кульбитов и пришел к выводу, что она достаточно крепкая.
Теннисистка из Австралии Дарья Сэвилл также оценила данную кровать. Она записала ролик, в котором бегала по ней, высоко поднимая колени, а также отбивала теннисной ракеткой несуществующие мячи. Уточняется, что кровать выдержала все испытания.
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Спортсмены решили проверить, насколько крепкие эти кровати. Гимнаст Рис Маккленаган сделал на кровати пару кульбитов и пришел к выводу, что она достаточно крепкая.
Теннисистка из Австралии Дарья Сэвилл также оценила данную кровать. Она записала ролик, в котором бегала по ней, высоко поднимая колени, а также отбивала теннисной ракеткой несуществующие мячи. Уточняется, что кровать выдержала все испытания.
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Екатерина Коршунова