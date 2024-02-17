Бывший американский боксер выиграл первый бой под российским флагом

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Бывший американский боксер Кевин Джонсон одержал победу в своем первом бою под флагом России.
Он оказался сильнее ирландского боксера Шона Тернера, отправив того в нокаут в четвертом раунде. Спортсмены сражались по правилам бокса в перчатках для смешанных единоборств (ММА). Бой состоялся в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.
9 января Джонсон получил российское гражданство и сменил имя на Кевин Владимирович в честь президента России Владимира Путина. Боксер подчеркнул, что таким образом хотел выразить величайший комплимент президенту России.
Всего 44-летний Джонсон провел 61 бой на профессиональном ринге, одержав 37 побед, потерпев 22 поражения, а два поединка завершились вничью.
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9 января Джонсон получил российское гражданство и сменил имя на Кевин Владимирович в честь президента России Владимира Путина. Боксер подчеркнул, что таким образом хотел выразить величайший комплимент президенту России.
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Артем Кузьмин