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Бывший чемпион Bellator Корешков назвал Шлеменко фаворитом в бою с Исмаиловым

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков назвал Александра Шлеменко фаворитом в реванше с Магомедом Исмаиловым. По его словам, Александр находится в отличной форме, заряжен и готов к бою.


«Саня его разберет. Вы видели форму Александра, как он готов и заряжен. И на эту встречу он будет не менее заряжен в эмоциональном плане. Первый поединок он проиграл. По делу. Зачем его оправдывать? Исмаилов такой же принципиальный соперник, как и Токов. Даже сильнее», — отметил Корешков в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, первый бой Шлеменко и Исмаилова состоялся в декабре 2022 года, где единогласным решением судей победил Исмаилов. С тех пор он не выступал в боях по правилам ММА, а Шлеменко же, наоборот, выиграл пять поединков подряд.

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#борьба
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Стало известно, почему сборная России не пропустила ни одного мяча в 2024 году
Кафанов: российские вратари провели чемпионат России на очень высоком уровне
16 декабря 2024, 13:28

Фото: iStock/FotografieLink

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, как вратарям национальной команды удалось не пропустить ни одного мяча за 2024 год — благодаря хорошей игре или слабым соперникам. По его словам, уровень оппонентов был разный, но в каждом матче возникали ситуации, когда вратари смогли отличиться и проявить себя.
«Если смотреть на весь год, то соперники были разного уровня. Российские вратари, которые получали вызов в сборную, провели этот чемпионат России на очень высоком уровне. <...> Ни в одном матче не было такой ситуации, которую пришлось разбирать бы с вратарями с точки зрения ошибок или их неправильных действий», — пояснил Кафанов в интервью Metaratings.ru.
Напомним, в 2024 году сборная России одержала победы в шести матчах подряд с общим счетом 34:0, что стало лучшим результатом в истории мирового футбола среди сборных. За год национальная команда сыграла с Кубой, Сербией, Беларусью, Вьетнамом, Брунеем и Сирией.

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Стали известны шансы Махачева стать чемпионом UFC в полусреднем весе
Магомедалиев: Махачев будет лучше драться в полусреднем весе
16 декабря 2024, 13:25

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев оценил шансы Ислама Махачева стать чемпионом UFC в полусреднем весе. По его словам, у бойца получится лучше драться в этой весовой категории, чем в легкой.
«Ислам сможет стать чемпионом в полусреднем весе. Габариты позволяют. Спарринг-партнеры для этого есть. Я его вижу успешным в этом весе. Он даже может там лучше драться, чем в легком весе», — пояснил тренер в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, следующий бой Махачева пройдет против Армана Царукяна и возглавит турнир UFC 311 ночью 19 января 2025 года. Бойцы сразятся за чемпионский пояс в легком весе. Они уже сходились в бою на питерском турнире в 2019 году, где Царукян проиграл по решению судейства.

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Черышев перечислил условия для чемпионства «Спартака»
Черышев: для чемпионства «Спартаку» нужно перестать часто менять состав
16 декабря 2024, 13:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Для чемпионства «Спартаку» нужно перестать так часто ротировать состав и взять квалифицированных игроков. Об этом заявил бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев. По его словам, клубу нужно «разобраться в себе».
«Мы привыкли видеть «Спартак» только на самом верху турнирной таблицы. Это история, это большие победы. «Спартак» всегда боролся за чемпионство, а в последнее время вдруг сдал. Как только «красно-белые» разберутся в себе, «Спартак» снова станет «Спартаком». Чего не хватает команде? «Спартаку» надо просто успокоиться и перестать так часто ротировать состав. И взять квалифицированных игроков, чтобы снова бороться за первое место. Но руководство и без меня это знает», — отметил Черышев в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, на зимнюю паузу «красно-белые» ушли, заняв третью позицию в турнирной таблице нынешнего сезона РПЛ и завладев 37 очками. Во время перерыва их ждут два сбора в Турции и один в Объединенных Арабских Эмиратах, а также участие в Зимнем кубке РПЛ.

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#рпл
#футбол
#спорт
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Подмосковный фигурист Пузин стал призёром всероссийских соревнований
16 декабря 2024, 12:16

Макар Пузин (справа). Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль завоевал представитель Московской области Макар Пузин на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Мордовские узоры», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Спортсмен из Московской области Макар Пузин поднялся на третью ступень пьедестала почёта по итогам одиночного катания среди юниоров по программе кандидатов в мастера спорта (13-19 лет). Золотую и серебряную медали в этом соревновании завоевали фигуристы из Москвы», — говорится в сообщении.
Соревнования по фигурному катанию «Мордовские узоры» проводились в Саранске с 13 по 15 декабря, их участниками стали свыше 100 спортсменов и спортсменок из 35 российских регионов.

Ранее сообщалось, что подмосковная спортсменка Екатерина Шибекина выиграла золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.

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#минспорта мо
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#соревнования
#турнир
#медаль
#московская область
#подмосковье
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«Пародия на спорт»: Олимпийский чемпион Васильев оценил биатлонные турниры
16 декабря 2024, 11:46

Дмитрий Васильев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Современные международные биатлонные турниры без участия российских и белорусских спортсменов являются достаточно жалкой пародией на соревнования. Об этом заявил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
В разговоре с РБК он не без юмора заметил, что ему очень любопытно наблюдать за международными турнирами, на которых, после отстранения россиян, безраздельно доминируют норвежцы.

«Им же легально разрешили использовать допинг под предлогом приёма лекарств от мнимых болезней. Как интересно: целая сборная астматиков, здоровые люди в биатлон, конечно, не пойдут», — с едкой иронией сказал олимпийский чемпион.

Васильев признал, что отсутствие международных стартов не лучшим образом сказывается на подготовке российских спортсменов, так как по-настоящему проверить свою форму можно только в «контактных гонках».

Тем не менее, в стране есть достаточно спортсменов, которые в случае допуска могли бы потрепать нервы «допинговым норвежцам» на Кубке Мира. Однако эта страна сделала всё возможное, чтобы «освободить поляну» для побед своих спортсменов, заключил знаменитый биатлонист.

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#допинг
#биатлон
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#норвегия
#россия
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«Заречье-Одинцово» вошло в топ-5 первого круга чемпионата России по волейболу
16 декабря 2024, 11:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» занял четвёртое место в турнирной таблице женской Суперлиги по итогам 14 туров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
У спортсменок из Подмосковья – 29 очков. Они одержали девять побед и потерпели пять поражений. Он команды, занимающей третье место, они отстают на четыре очка.

Помимо этого, волейболистки «Заречья-Одинцова» вошли в число лучших игроков первого круга. Ольга Бирюкова – среди лучших бомбардиров (216 очков) и подающих (19 эйсов). Мина Попович – в пятёрке лучших блокирующих (55 блоков).
«Более половины игр чемпионата России позади, мы прошли их очень достойно. Желаю не сбавлять темп. Удачи и новых побед», – пожелал депутат Госдумы Сергей Колунов.
В матче 14-го тура ВК «Заречье-Одинцово» на выезде играло с ВК «Енисей» из Красноярска. Волейболистки из Московской области выиграли со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:17, 25:18).

Следующий матч подмосковный клуб проведёт на домашней площадке 19 декабря. Соперником станет ВК «Динамо-Метар» из Челябинска, который занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Начало встречи – в 19:00, вход для болельщиков будет свободным.

Чемпионат России по волейболу среди женщин в Суперлига проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Лыжница из Московской области завоевала золото на Всероссийском турнире
16 декабря 2024, 09:15

Фото: istockphoto / sportpoint

Спортсменка из Московской области Екатерина Шибекина получила золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Девушка показала лучшее время в гонке на 10 километров среди юниорок.

Представительница Республики Коми Олеся Ляшенко заняла второе место с отставанием в 5,6 секунды.

Бронзовая медаль досталась москвичке Александре Кононовой.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
«Перед стартом я даже не рассчитывала на победу, настраивалась на попадание в тройку. Очень довольна работой лыж, спасибо нашим сервисменам, также очень благодарна за поддержку на каждой точке дистанции. Надеюсь, в следующих гонках удастся показать такой же результат», — рассказала Шибекина.
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам проходят с 11 по 17 декабря. Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Подмосковные горнолыжники взяли золото и бронзу на третьем этапе Кубка России
#спорт
#турнир
#медаль
#соревнования
#лыжи
#подмосковье
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Биатлонистка Резцова из Подмосковья завоевала медаль в спринте на Кубке России
16 декабря 2024, 09:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Московской области Кристина Резцова в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка России по биатлону, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Кристина Резцова стала третьей в спринте на 7,5 км, её отставание от результата победительницы — представительницы Тюменской области Виктории Сливко — составило 10,6 секунды. Серебряную медаль выиграла Наталия Шевченко из Свердловской области с отставанием от первого места на 4 секунды», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что третий этап Кубка России по биатлону проходит в Ижевске с 14 по 16 декабря.

Ранее Кристина Резцова завоевала серебряную награду на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

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Четырехкратная чемпионка ОИ Сметанина находится в реанимации после инсульта

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Кварацехелию назвали одним из лучших игроков мира
#минспорта мо
#кубок россии
#биатлон
#медаль
#московская область
#подмосковье
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Четырехкратная чемпионка ОИ Сметанина находится в реанимации после инсульта
14 декабря 2024, 18:33

Раиса Сметанина (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в реанимации после перенесенного инсульта. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин.
Он пояснил, что в данный момент медики ничего не говорят и не дают каких-либо прогнозов.

Напомним, Раиса Сметанина является трехкратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Также она является многократной чемпионкой СССР.

Ранее сообщалось, что состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось. У него развилась пневмония. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#врачи
#медали
#спорт
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