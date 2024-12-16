Бывший чемпион Bellator Корешков назвал Шлеменко фаворитом в бою с Исмаиловым

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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков назвал Александра Шлеменко фаворитом в реванше с Магомедом Исмаиловым. По его словам, Александр находится в отличной форме, заряжен и готов к бою.
«Саня его разберет. Вы видели форму Александра, как он готов и заряжен. И на эту встречу он будет не менее заряжен в эмоциональном плане. Первый поединок он проиграл. По делу. Зачем его оправдывать? Исмаилов такой же принципиальный соперник, как и Токов. Даже сильнее», — отметил Корешков в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, первый бой Шлеменко и Исмаилова состоялся в декабре 2022 года, где единогласным решением судей победил Исмаилов. С тех пор он не выступал в боях по правилам ММА, а Шлеменко же, наоборот, выиграл пять поединков подряд.
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