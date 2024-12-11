«Людям нужно зрелище»: Махно раскритиковал введение допинг-контроля в АСА

Фото: iStock/Stanislav Chegleev
Российский боец лиги АСА Алексей Махно раскритиковал введение допинг-контроля в организации, заявив, что это приведет к оттоку спортсменов в другие лиги. По его словам, зрители любят зрелище, а допинг этому может только поспособствовать.
«Проверять спортсменов на допинг было бы круто, если бы это делали все организации в стране: АСА, RCC, Fight Nights. Каждый профессиональный спортсмен осознанно идет на то, чтобы причинять другому бойцу увечья. Ну хочешь ты жрать «химозу»? Ну жри! Людям нужно зрелище. Если АСА дает такое зрелище, которое не дает никто, пусть спортсмены «жрут» то, что хотят», — пояснил боец в беседе с MMA.Metaratings.ru.По мнению Махно, если в каждой весовой категории по пять бойцов не смогут пройти допинг-тест, то лига потеряет 40 участников, а в то же время другая лига за счет этого, наоборот, приобретет 40 новых бойцов.
Читайте также:
Президент АСА Бибулатов сообщил о введении допинг-контроля в лиге с 2025 года
Бадаев назвал Махачева фаворитом в бою с Царукяном
Спортсмены из Подмосковья победили на турнире по греко-римской борьбе в Каире
Данил Пономарев