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«Людям нужно зрелище»: Махно раскритиковал введение допинг-контроля в АСА

Боец АСА Махно: введение допинг-контроля приведет к оттоку в другие лиги
Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Российский боец лиги АСА Алексей Махно раскритиковал введение допинг-контроля в организации, заявив, что это приведет к оттоку спортсменов в другие лиги. По его словам, зрители любят зрелище, а допинг этому может только поспособствовать.


«Проверять спортсменов на допинг было бы круто, если бы это делали все организации в стране: АСА, RCC, Fight Nights. Каждый профессиональный спортсмен осознанно идет на то, чтобы причинять другому бойцу увечья. Ну хочешь ты жрать «химозу»? Ну жри! Людям нужно зрелище. Если АСА дает такое зрелище, которое не дает никто, пусть спортсмены «жрут» то, что хотят», — пояснил боец в беседе с MMA.Metaratings.ru.
По мнению Махно, если в каждой весовой категории по пять бойцов не смогут пройти допинг-тест, то лига потеряет 40 участников, а в то же время другая лига за счет этого, наоборот, приобретет 40 новых бойцов.

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Президент АСА Бибулатов сообщил о введении допинг-контроля в лиге с 2025 года
11 декабря 2024, 13:32

Фото: iStock/SweetBunFactory

Президент АСА Магомед Бибулатов сообщил о введении в лиге допинг-контроля с января 2025 года. По его словам, также увеличится допуск до боя с 500 граммов до одного килограмма.
«Мы делаем что-то новое. С января вводится допинг-контроль. Допуск до боя увеличится с 500 граммов до одного килограмма. 500 граммов останется для титульных боев. Добавим турниры. У нас есть 270 бойцов», — поделился он в беседе с MMA.Metaratings.ru.
Бибулатов добавил, что лига планировала также уволить около 100 человек, но глава Чечни Разман Кадыров «решил наши проблемы».

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Бегунья из Реутова Лукшина вошла в топ-20 в России
11 декабря 2024, 12:46

Фото: iStock / Jag_cz

Анна Лукшина из Реутова вошла в двадцатку лучших бегунов России за 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Подмосковной спортсменке помогло участие в XXXIII Московском сверхмарафоне «Сутки бегом» в дисциплине «бег 24 часа». Также ы сентябре Анна стала победительницей Backyard Ultra Moscow – гонки на выбывание, где нет призовых мест. Также до самого финиша никто не знает, сколько продлится гонка и сколько пробежит победитель. Анна преодолела 31 круг длиной 6706 м каждый», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, в Реутове большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. В ближайшее время на базе нового строящегося ФОК откроется новый муниципальный физкультурный зал для занятий гимнастикой, баскетболом и другими видами спорта.

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Колосков: «Локомотив» ушел на зимнюю паузу с моральным и физическим спадом
11 декабря 2024, 11:51

Фото: iStock/FotografieLink

ФК «Локомотив» ушел на зимнюю паузу с моральным и физическим спадом. Об этом заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков. При этом, по его словам, чтобы говорить о кризисе клуба, нужно все же быть внутри команды.
«Локомотив» быстро разгорелся, но теперь его будет сложно поджечь. Никогда не забуду, как Старостин мне сказал, что нельзя поджечь того, кто сгорел. Я сейчас не говорю, что «Локомотив» сгорел. Но есть ощущение, что в этом сезоне он уже не загорится», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
О причинах происходящего Колосков говорить отказался. Он лишь отметил, что их могут назвать либо «суперспециалисты», либо те, кто находится внутри «Локомотива».

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Хомуха: у «Спартака» и «Краснодара» нет такого ресурса, как у «Зенита»
11 декабря 2024, 11:41

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший полузащитник ФК «Зенита» Дмитрий Хомуха заявил, что такого ресурса, как у «сине-бело-голубых», нет ни у «Спартака», ни у «Краснодара». По его мнению, у противников «Зенита» не хватает сил.
«У других команд нет такого ресурса, как у «Зенита». Это касается и «Спартака» с «Краснодаром». Им просто не хватает сил. Если из их расположения футболисты уезжают в сборные, это влияет на состояние команды. В «Зените» такого нет», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.
Хомуха также добавил, что после зимней паузы станет понятно, будет ли интрига в конце этого сезона РПЛ или нет, так как претенденты на чемпионский титул начнут подбирать варианты для своего усиления.

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#рпл
#футбол
#спорт
#матч
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В Малаховке состоялся финал студенческого турнира по шашкам
11 декабря 2024, 11:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Студенты 44 подмосковных учебных заведений выявили сильнейшие шашечные сборные региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Финальные соревнования студенческого турнира по шашкам состоялся в Московской государственной академии физической культуры в Малаховке городского округа Люберцы. Они объединили 20 команд средних профессиональных учебных заведений и 24 коллектива вузов. Все они успешно преодолели региональный отбор.

Среди команд высших учебных заведений победили студенты Московского областного филиала РАНХиГС. Второе место заняли шашисты Гжельского государственного университета. Замкнули тройку представители Московской государственной академии физической культуры.

Лучшей сборной среди средних профессиональных учебных заведений стала команда Профессионального колледжа «Московия». Серебро завоевал Истринскоий профессиональный колледж. Третье место заняли студенты Сергиево-Посадского колледжа.
«Ежегодно с 1966-го в России проходят традиционные соревнования для школьников «Чудо-шашки». В этом году мы организовали в Московской области подобные соревнования для ребят из детсадов, а теперь и для студентов. Более 70 учебных заведений из 30 городских округов приняли участие в отборочных этапах Московских областных студенческих соревнований по шашкам среди сборных СПО и вузов», – рассказал президент федерации шашек России Анатолий Никитин.
Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Черышев раскрыл секрет Дзюбы
Черышев: секрет успешной игры Дзюбы заключается в его высоком росте и габаритах
10 декабря 2024, 22:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Черышев заявил, что секрет успешной игры форварда «Акрона» Артема Дзюбы заключается в его высоком росте и больших габаритах. По его словам, благодаря этому подступиться к футболисту очень тяжело.
«Если бы Артем был поменьше ростом и габаритами, он бы не играл так успешно. Подступиться к Артему очень тяжело, он правильно защищает мяч и разворачивается. Но это уже сказывается опыт. Бывают габаритные футболисты, у которых запросто отбирают мячи, потому что они не умеют ставить спину, обрабатывать передачи. Артем все делает правильно», — поделился Черышев в беседе с Metaratings.ru.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал призыв болельщиков вернуть Артема Дзюбу в состав российской сборной. По его мнению, футболисту следует отдать должное, устроить своего рода проводы, позволив отыграть хотя бы один матч.

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Стало известно, кто станет новым главным тренером «Уфы»
Омари Тетрадзе станет новым главным тренером «Уфы»
10 декабря 2024, 22:56

Фото: iStock/FotografieLink

Омари Тетрадзе станет новым главным тренером «Уфы». Об этом сообщает Metaratings.ru. Специалист, как отмечается, уже прибыл в столицу Башкортостана и готов приступить к работе.
Контракт нового главного тренера намерены заключить до конца сезона 2025/2026, уточняет портал. Под Тетрадзе в «Уфе» собираются увеличить бюджет.

В то же время отправить нынешнего наставника уфимского клуба Евгения Харлачева готовятся после ближайшего заседания регионального Министерства спорта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен удержать в своей команде полузащитника Аббосбека Файзуллаева при помощи более дорогого контракта. В данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в 6 миллионов евро. Узбекистанский игрок попал в ЦСКА в 2023 году, когда московский клуб перевел за него «Пахтакору» полмиллиона евро.

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Бадаев назвал Махачева фаворитом в бою с Царукяном
10 декабря 2024, 19:16

Фото: iStock/maria zheleznova

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев назвал чемпиона UFC Ислама Махачева фаворитом в предстоящем бою с Арманом Царукяном. По его словам, у последнего нет ни одного аспекта, в котором он бы явно превосходил Махачева.
«В стойке Ислам, считаю, более техничный, плюс он рослый и габаритный. Ислам не позволит навязывать против себя борьбу, с выносливостью у него не было проблем. <…> Тот самый шанс для победы Армана кроется в стойке — донести тяжелый и мощный удар, как Волкановски попал в пятом раунде. <…> В техническом плане Арман уступает, поэтому нужно постоянное давление, тогда у него будут шансы», — поделился он в беседе с RT.
Бадаев также рассказал о своих ожиданиях от другого боя — Юсуфа Раисова против Артема Резникова. В интервью «РБ Спорт» он отметил, что техника и скорость в ударной части лучше развиты у Юсуфа, а борьба, в ее комплексном понимании, — на стороне Артема.
«В первом бою Артем меня удивил, потому что доставал Юсуфа. Он работал в оттяжке и на контратаках – это признак классного ударника. Когда ты просто попадаешь – это одно, когда вытягиваешь на себя и встречаешь – это показатель мастерства», — рассказал вице-президент АСА.
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Чемпионат России по конькобежному спорту вернётся в Коломну спустя четыре года
10 декабря 2024, 18:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В подмосковном центре «Коломна» пройдёт чемпионат России по конькобежному спорту. Главные старты страны запланированы на 19-22 декабря, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В соревнованиях примут участие 100 сильнейших спортсменов из 20 регионов страны. Они разыграют 16 комплектов медалей. Программа чемпионата идентична Олимпийским играм и включает дистанции 500 м, 1 000 м, 1 500 м, 3 000 м, а также 5 000 м, 10 000 м, масс-старт на 16 кругов, командный забег-спринт на три круга и командную гонку.

Как отметили в ведомстве, чемпионат России по конькобежному спорту возвращается в Коломну после четырёхлетнего перерыва. В этом году Подмосковье примет престижные соревнования в 21-ый раз.

На коломенском льду в составе команды Московской области выступят такие известные конькобежцы, как Даниил Алдошкин, Михаил Казелин, Елена Еранина, Ирина Кузнецов и многие другие.
«Приятный бонус – бегать в родных стенах на самом быстром льду в России. Я с самого детства здесь, в пять лет встал на коньки, поэтому у меня всегда бешеная мотивация. На домашнем чемпионате планирую бежать пять дистанций», – сказал серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Пекине в командной гонке Даниил Алдошкин.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Торжественная церемония открытия чемпионата России состоится 19 декабря по адресу: Коломна, набережная реки Коломенки, 7, КЦК «Коломна».

Вход для зрителей будет бесплатным.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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