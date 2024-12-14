Царукяна назвали сильнейшим противником Махачева

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Боец легкого веса АСА Артем Резников назвал Армана Царукяна сильнейшим противником Ислама Махачева. По его мнению, армянский боец является самым сложным соперником из ростера на данный момент.
«Ислам, конечно, фаворит, но Армана списывать нельзя. Бой будет сложным для обоих. У обоих хороший удар и грэпплинг. Здесь будет игра в шахматы. Царукян сильнее всех предыдущих соперников Махачева. Он и Дастина Порье разберет, и Чарльза Оливейру уже победил. Самый сложный соперник из ростера на данный момент», — поделился боец в беседе с MMA.Metaratings.ru.Резников также добавил, что самым интересным боем для него будет встреча Махачева и Рахмонова. Фаворитом в этом поединке он назвал Рахмонова, так как будет болеть за него.
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