Бывший чемпион Bellator набросился на либералов

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Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко заявил, что либералы хотят запретить единоборства, чтобы люди были слабаками и ими было проще управлять. Так он прокомментировал тенденцию, при которой бойцов MMA в новостях пытаются преподнести с негативной стороны, освещая лишь происшествия с их участием. По его мнению, теми, кто занимается единоборствами, сложно управлять.
«Есть такое. Я плохо отношусь к этой ситуации, эти ярлыки ни к чему хорошему не приводят. Я считаю, это либералы работают. Им не выгодно, чтобы население было сильное, чтобы население могло за себя постоять, им нужны слабаки. А чтобы были слабаки, нужно запретить единоборства. Зачем они нужны? А то ты подойдешь потом, как надзиратель, захочешь человека наказать, а он даст тебе отпор», — поделился он в беседе с MMA.Metaratings.ru.Шлеменко добавил, что единоборства делают человека сильнее как телом, так и духом, дают дисциплину. Именно это, по его словам, является самым важным, так как таким человеком становится сложно манипулировать.
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