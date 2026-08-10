Бывший директор «Трактора» Баландин прокомментировал изменения в составе челябинской команды в межсезонье
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин в беседе с «РБ Спорт» высказал мнение насчет изменений в составе челябинской команды в межсезонье.
В прошлом сезоне клуб «Трактор» покинули некоторые ключевые игроки, среди которых были Джошуа Ливо, Александр Кадейкин и Василий Глотов.
По словам Баландина, в текущем сезоне «Трактор» располагает командой среднего уровня. Вероятно, клуб решил сэкономить финансовые ресурсы и рассчитывать на собственные силы.
Он отметил, что на рынке сейчас нет игроков, достойных внимания, и, следовательно, нет необходимости в больших тратах. Это, согласно мнению эксперта, предоставляет молодым игрокам возможность проявить себя, показать свои способности и попытаться попасть в основной состав.
Этот сезон можно считать переходным. Несмотря на это, «Трактор» всё равно должен стремиться попасть в плей-офф. В следующем году, возможно, будет принято решение о поиске нового тренера для более амбициозных задач, а сэкономленные средства будут направлены на приобретение более сильных игроков, подытожил бывший директор клуба.
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