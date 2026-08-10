Бывший директор «Трактора» Баландин прокомментировал изменения в составе челябинской команды в межсезонье

10 августа 2026, 13:22

Андрей Баландин: В этом сезоне у «Трактора» команда среднего уровня

Фото: iStock/vchal

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин в беседе с «РБ Спорт» высказал мнение насчет изменений в составе челябинской команды в межсезонье.