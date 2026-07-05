Хоккеист Телегин должен будет выплатить Пелагее более восьми миллионов рублей

05 июля 2026, 06:53

Приставы взыскивают с хоккеиста Телегина свыше восьми млн рублей долга перед Пелагеей

Иван Телегин (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Приставы принудительно взыскивают с хоккеиста Ивана Телегина свыше восьми миллионов рублей долга перед бывшей супругой, певицей Пелагеей (настоящее — имя Пелагея Ханова). Об этом пишет РИА Новости.





Ранее имущество спортсмена объявили в розыск, его общая задолженность превышала 71,3 миллиона рублей. Часть указанной суммы составляли выплаты в пользу Пелагеи. Подчеркивается, что Телегин погасил этот долг в апреле 2026 года.



