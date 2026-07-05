Хоккеист Телегин должен будет выплатить Пелагее более восьми миллионов рублей
Приставы взыскивают с хоккеиста Телегина свыше восьми млн рублей долга перед Пелагеей
Приставы принудительно взыскивают с хоккеиста Ивана Телегина свыше восьми миллионов рублей долга перед бывшей супругой, певицей Пелагеей (настоящее — имя Пелагея Ханова). Об этом пишет РИА Новости.
Ранее имущество спортсмена объявили в розыск, его общая задолженность превышала 71,3 миллиона рублей. Часть указанной суммы составляли выплаты в пользу Пелагеи. Подчеркивается, что Телегин погасил этот долг в апреле 2026 года.
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Согласно материалу, с марта 2023 года на хоккеиста завели четыре исполнительных производства о взыскании 8,38 миллиона рублей, а также исполнительского сбора в размере 55,9 тысячи рублей. Эти производства касаются раздела совместно нажитого имущества экс-супругов и индексации присуждённых сумм.
34-летний Телегин — олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира и обладатель Кубка Гагарина. Что касается личной жизни спортсмена, то с 2013 года он встречался с моделью Евгенией Ноур, и у пары родился сын Марк. Однако позднее Телегин влюбился в другую, сделав предложение Пелагее. В январе 2017-го на свет появилась их дочь Таисия, но и этот брак не прошел проверку временем — в декабре 2019 года заслуженная артистка РФ объявила о разрыве с хоккеистом.