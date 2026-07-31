Бывший форвард сборной России спрогнозировал итог матча между «Динамо» и «Балтикой»

31 июля 2026, 01:28

Булыкин: «Динамо» победит «Балтику» в матче РПЛ благодаря голу Тюкавина

Фото: iStock/Rost-9D

Экс‑нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ, в котором бело-голубые встретятся с «Балтикой». Его слова цитирует Metaratings.ru.





По мнению Булыкина, игроки «Динамо» будут особенно мотивированы из-за ничьи в первом туре РПЛ. Экс‑футболист считает, что москвичам крайне важно одержать победу и заработать три очка.



«Москвичам нужно серьёзно подойти к этой игре. Думаю, что «Динамо» победит, а Тюкавин забьёт. Это прибавит уверенности и ему, и всей команде», — сказал Булыкин.