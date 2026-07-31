Умер участник победной олимпиады 1972 года по баскетболу

31 июля 2026, 00:24

Умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко

Иван Едешко (Фото: РИА Новости / Игорь Уткин)

На 82‑м году жизни скончался олимпийский чемпион в составе сборной СССР по баскетболу Иван Едешко. Причиной смерти стал инфаркт, сообщает РИА Новости.