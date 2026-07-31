Умер участник победной олимпиады 1972 года по баскетболу
На 82‑м году жизни скончался олимпийский чемпион в составе сборной СССР по баскетболу Иван Едешко. Причиной смерти стал инфаркт, сообщает РИА Новости.
Имя Едешко прочно связано с легендарным триумфом советской сборной на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Именно он отдал ту самую передачу, которая позволила Александру Белову совершить победный бросок в финале против команды США — матч завершился со счётом 51:50.
В спортивной карьере Ивана Едешко немало и других ярких достижений. Вместе со сборной СССР он завоевал титул чемпиона мира и дважды становился чемпионом Европы. Выступая за ЦСКА, спортсмен восемь раз побеждал в первенствах СССР и стал обладателем Кубка европейских чемпионов.
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