Плющев высказался о недопуске сборной России на ЧМ-2027 по хоккею

30 июля 2026, 22:04

Тренер Плющев назвал ожидаемой новостью недопуск сборной России на ЧМ-2027

Фото: istockphoto/shironosov

Бывший главный тренер национальной команды Владимир Плющев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении российских сборных от чемпионата мира 2027 года. Об этом стало известно 30 июля.





Совет IIHF сегодня принял решение не допускать сборную России до участия в чемпионате мира 2027 года. Под запрет также попали молодежное первенство и юниорские турниры (мужской и женский U-18) того же года.



