Плющев высказался о недопуске сборной России на ЧМ-2027 по хоккею
Тренер Плющев назвал ожидаемой новостью недопуск сборной России на ЧМ-2027
Бывший главный тренер национальной команды Владимир Плющев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении российских сборных от чемпионата мира 2027 года. Об этом стало известно 30 июля.
Совет IIHF сегодня принял решение не допускать сборную России до участия в чемпионате мира 2027 года. Под запрет также попали молодежное первенство и юниорские турниры (мужской и женский U-18) того же года.
«Ожидаемая новость, ничто не предвещало нашего допуска. Идут юридические процессы, руководители нашего олимпийского комитета ведут активную работу в плане нашего допуска. Сложно сказать, что будет дальше», — заявил Плющев в беседе с Metaratings.ru.Российские хоккейные сборные находятся в изоляции от международных соревнований под эгидой IIHF с 2022 года. Ранее экс-главный тренер сборной России отреагировал на решение IIHF допустить россиян.