Шишкин высказался о борьбе «Локомотива» за попадание в топ-3 РПЛ

30 июля 2026, 22:38

Футболист Шишкин: Вряд ли «Локомотив» станет бороться за попадание в тройку РПЛ

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший игрок обороны «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о задачах московского клуба в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги и оценил реальность борьбы за места в тройке сильнейших. Об этом стало известно 30 июля.