Шишкин высказался о борьбе «Локомотива» за попадание в топ-3 РПЛ
Бывший игрок обороны «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о задачах московского клуба в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги и оценил реальность борьбы за места в тройке сильнейших. Об этом стало известно 30 июля.
По словам Шишкина, обсуждать «железнодорожников» в качестве претендентов на золото преждевременно — состав пока не соответствует такому уровню, пишет Metaratings.ru. Для чемпионской гонки, считает экс-защитник, команде необходимо усиление за счёт нескольких качественных легионеров. В текущем сезоне, полагает он, попадание в топ-3 выглядит маловероятным.
Эксперт отметил, что итоговое четвертое или пятое место стало бы для «Локо» достойным результатом. При этом Шишкин подчеркнул, что у него нет ощущения развала коллектива, и высоко оценил работу главного тренера Михаила Галактионова, который, по его мнению, успешно провёл команду через ряд сложных этапов.
1 августа во втором туре РПЛ «Локомотив» встретится на выезде с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.
В прошлом сезоне чемпионский титул завоевал «Зенит», набравший 68 очков. Серебро досталось «Краснодару» (66 баллов), а бронзовым призёром стал «Локомотив», финишировавший с 53 очками.
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