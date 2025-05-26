Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» прокомментировал итоги сезона

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Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал итоги сезона РПЛ, отметив, что смена чемпиона — это положительное событие для российского футбола. Об этом пишет «РБ Спорт».
«Наконец-то у нас сменился чемпион, это не может не радовать. Когда одна команда доминирует на протяжении стольких лет — это плохо», — заявил Дьяков в разговоре с «РБ Спорт».
Он также выразил удивление тем, что чемпионом стал «Краснодар», а не более традиционные команды, такие как «Спартак». Дьяков отметил, что «Зенит» также поразил своей игрой в начале сезона, но затем команда потеряла форму.
В заключение он похвалил ЦСКА и их тренера за третье место в таблице, назвав это «сумасшедшим показателем» для команды с текущим составом.
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