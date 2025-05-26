Форвард «Ростова» может перейти в «Спартак»

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«Спартаку» предложили рассмотреть возможность трансфера нападающего «Ростова» Егора Голенкова, сообщает Metaratings.ru.
Однако, как стало известно, «красно-белые» больше склоняются к приобретению другого форварда из Ростова — Николая Комличенко. Этот игрок лучше соответствует видению главного тренера Деяна Станковича и спортивного директора Фрэнсиса Кахигао. Среди его основных преимуществ выделяются ментальная устойчивость и наличие российского паспорта.
Николаю Комличенко 29 лет, и в сезоне 2024/25 он провел 36 матчей за «Ростов», забив девять голов и сделав пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро, а контракт с клубом действует до лета 2026 года. Егору Голенкову 25 лет, и в текущем сезоне он провел 35 матчей за «Ростов», забив десять голов и отдав четыре результативные передачи. Рыночная стоимость нападающего по версии Transfermarkt составляет 2,8 миллиона евро, а его контракт с клубом также рассчитан до конца 2026 года.
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Николаю Комличенко 29 лет, и в сезоне 2024/25 он провел 36 матчей за «Ростов», забив девять голов и сделав пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро, а контракт с клубом действует до лета 2026 года. Егору Голенкову 25 лет, и в текущем сезоне он провел 35 матчей за «Ростов», забив десять голов и отдав четыре результативные передачи. Рыночная стоимость нападающего по версии Transfermarkt составляет 2,8 миллиона евро, а его контракт с клубом также рассчитан до конца 2026 года.
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Анастасия Хохлова