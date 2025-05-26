Корнеев: ЦСКА может замахнуться на большее в следующем сезоне

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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев ответил на вопрос о потенциале «армейцев» под руководством главного тренера Марко Николича, передает Metaratings.ru.
По словам Корнеева, победа ЦСКА в РПЛ в следующем сезоне будет зависеть от того, какие изменения произойдут в команде.
В сезоне-2024/25 ЦСКА выиграл бронзовые медали РПЛ. Встреча «армейцев» с «Ростовом» в Суперфинале FONBET Кубка России состоится 1 июня в «Лужниках».
Ранее экс-полузащитник московского ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев оценил игру футболиста Кисляка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Тренерская работа видна. Есть организация, понятно, что Николич хочет от игроков. Станет ли ЦСКА чемпионом, будет зависеть от тех исполнителей, которые придут. ЦСКА с такой организацией может замахнуться на большее», — пояснил бывший полузащитник.
В сезоне-2024/25 ЦСКА выиграл бронзовые медали РПЛ. Встреча «армейцев» с «Ростовом» в Суперфинале FONBET Кубка России состоится 1 июня в «Лужниках».
Ранее экс-полузащитник московского ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев оценил игру футболиста Кисляка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова