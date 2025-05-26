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Бывший защитник «Зенита» Ловрен поделился впечатлениями от участия в Матче легенд

Ловрен: я даже не сомневался, что нужно приехать на Матч легенд «Зенита»
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Экс-защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от участия в Матче легенд. Об этом информирует Metaratings.ru.
По словам Ловрена, когда он получил приглашение, то не сомневался, что необходимо приехать.

«Когда я приземлился в Санкт-Петербурге, сразу вспомнилось то, хорошее, что здесь было», — сказал бывший защитник «Зенита».

Деян Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. С клубом спортсмен трижды стал победителем РПЛ. ​

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«Спартаку» предложили подписать Голенкова, но клуб нацелен на Комличенко
26 мая 2025, 12:01

Фото: iStock/gorodenkoff

«Спартаку» предложили рассмотреть возможность трансфера нападающего «Ростова» Егора Голенкова, сообщает Metaratings.ru.
Однако, как стало известно, «красно-белые» больше склоняются к приобретению другого форварда из Ростова — Николая Комличенко. Этот игрок лучше соответствует видению главного тренера Деяна Станковича и спортивного директора Фрэнсиса Кахигао. Среди его основных преимуществ выделяются ментальная устойчивость и наличие российского паспорта.

Николаю Комличенко 29 лет, и в сезоне 2024/25 он провел 36 матчей за «Ростов», забив девять голов и сделав пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро, а контракт с клубом действует до лета 2026 года. Егору Голенкову 25 лет, и в текущем сезоне он провел 35 матчей за «Ростов», забив десять голов и отдав четыре результативные передачи. Рыночная стоимость нападающего по версии Transfermarkt составляет 2,8 миллиона евро, а его контракт с клубом также рассчитан до конца 2026 года.

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Деменко заявил, что Галицкому будет сложно сохранить команду «Краснодара»
Деменко: Галицкому будет сложно сохранить костяк «Краснодара» после победы в РПЛ
26 мая 2025, 11:58

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Экс-игрок «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко заявил, что владельцу футбольного клуба (ФК) «Краснодар» Сергею Галицкому будет непросто сохранить основных игроков команды после победы в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Наверное, сейчас Сергею Николаевичу Галицкому будет сложно сохранить костяк «Краснодара». На многих футболистов сейчас обратят внимание. Можно говорить, что в следующем сезоне будет сложно. Удастся ли сохранить этот костяк — вопрос», — поделился своим мнением Деменко с Metaratings.ru.
Он отметил, что у «Краснодара» хороший состав, люди, которые подбирают игроков в клуб, — профессионалы своего дела.
«Мы видели, какие деньги выкладывают «Спартак», ЦСКА, «Зенит», но «Краснодар» находит под свой стиль, под свою игру футболистов, которые удачно вписались в команду. «Краснодар» грамотно тратится на трансферы, потому что за траты есть спрос? Конечно. Когда мы говорим о компании «Газпром» или о Галицком — это немного разные вещи», — пояснил Деменко.
Напомним, что 24 мая ФК «Краснодар» разгромил московское «Динамо» со счётом 3:0 в заключительном матче РПЛ. С 67 очками команда стала чемпионом России по футболу. Это первый трофей «Краснодара» за 17-летнюю историю клуба.

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#краснодар
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Путин поздравил главного тренера «Краснодара» и губернатора региона с победой в чемпионате России
Путин поздравил главу Краснодарского края и тренера ФК «Краснодар» с победой в РПЛ
26 мая 2025, 02:47

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева с победой клуба в чемпионате России по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Краснодар» впервые в истории завоевал титул чемпиона, обыграв в финальном туре московское «Динамо» и опередив петербургский «Зенит» на одно очко. Это случилось 24 мая.

Команда завершила сезон с 67 очками, прервав четырёхлетнее «царствование» чемпиона РФ для «Зенита», который занимал первое место с 2019 года.

«Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды «Краснодар» Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды «Краснодар» в чемпионате России по футболу», — объявил Песков.
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Легендарный Ferrari Шумахера продали на аукционе более чем за $18 млн

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Легендарный Ferrari Шумахера продали на аукционе более чем за $18 млн
25 мая 2025, 11:08

Фото: iStock/SDivin09

Болид семикратного победителя чемпионата «Формула-1» Михаэля Шумахера, на котором он выиграл Гран-при чемпионата 2001 года, продан на аукционе за 18,1 миллиона долларов. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что автомобиль Ferrari F2001 был продан накануне на аукционе RM Sotheby's в Монако. Болид стал самой дорогой машиной гонщика, когда-либо проданной на аукционе.

Напомним, что в апреле Шумахер оставил автограф на шлеме для благотворительного аукциона, который был организован шотландским автогонщиком Джеки Стюартом. Инициалы M.S. Шумахер оставил с помощью жены Коринны.

В настоящее время автогонщик восстанавливается после черепно-мозговой травмы, полученной в 2013 году во время катания на лыжах в Альпах. Шумахер упал, повредил голову и впал в кому. Семья спортсмена не раскрывает подробности его состояния.

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«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом РПЛ, обыграв «Динамо»
24 мая 2025, 19:02

Фото: iStock/ gorodenkoff

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории одержал чемпионство в Российской премьер-лиге, сообщило агентство РИА Новости.
В матче 30-го тура «черно-зеленые» со счетом 3:0 обыграли «Динамо». Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян забивали за «Краснодар» в заключительном туре.

Благодаря сегодняшней победе футбольный клуб набрал 67 очков по результатам чемпионата. У выигравшего свой матч «Зенита» на один балл меньше — 66.

Получается, впервые с 2018-го победу в РПЛ одержали не «сине-бело-голубые». Клуб из Санкт-Петербурга завоевывал шесть титулов подряд, теперь серия прервалась.

Ранее сообщалось, что клуб «Наполи» из Неаполя одержал победу в чемпионате Италии по футболу в четвертый раз в своей истории. В матче заключительного тура команда обыграла «Кальяри».

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#футбол
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#победа
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