Бывший защитник «Зенита» Ловрен поделился впечатлениями от участия в Матче легенд

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Экс-защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от участия в Матче легенд. Об этом информирует Metaratings.ru.
По словам Ловрена, когда он получил приглашение, то не сомневался, что необходимо приехать.
Деян Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. С клубом спортсмен трижды стал победителем РПЛ.
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«Когда я приземлился в Санкт-Петербурге, сразу вспомнилось то, хорошее, что здесь было», — сказал бывший защитник «Зенита».
Деян Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. С клубом спортсмен трижды стал победителем РПЛ.
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Екатерина Коршунова