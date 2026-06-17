Бывший футболист «Динамо» назвал одного из лучших нападающих в РПЛ
Футболист Точилин: Дзюба является одним из лучших нападающих в РПЛ
Бывший защитник московского «Динамо» и экс-игрок сборной России Александр Точилин высказался о будущем Артёма Дзюбы в чемпионате страны. По мнению эксперта, 37-летний форвард по-прежнему входит в число сильнейших нападающих Российской Премьер-Лиги.
23 мая Дзюба официально объявил об уходе из тольяттинского «Акрона», за который выступал с 2024 года. При этом сам футболист подтвердил, что намерен продолжить карьеру в России.
«Никто не ставит под сомнение его уровень. Артём — один из лучших нападающих РПЛ», — цитирует Точилина Metaratings.ru.Воспитанник «Спартака» провёл за красно-белых 166 матчей во всех турнирах, отличившись 38 голами и отдав 23 голевые передачи. Вопрос о новом месте работы опытного бомбардира остаётся открытым.