Экс-тренер «Локомотива» высказался о результатах клуба в РПЛ 2025/26
Тренер Федоров: «Локомотив» поборется за победу в РПЛ с «Зенитом»
Бывший наставник московского «Локомотива» Андрей Фёдоров прокомментировал итоги выступления красно-зелёных в завершившемся сезоне РПЛ (2025/26) и поделился ожиданиями от будущего команды. Специалист не согласился с критикой в адрес действующего главного тренера Михаила Галактионова, заявив, что тот выдаёт максимум из имеющегося состава.
По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» финишировал на третьей строчке турнирной таблицы с 53 очками. Чемпионом стал «Зенит» (68 баллов), а серебряные медали завоевал «Краснодар» (66).
«В следующем сезоне в результатах команды не будет спада. Она будет бороться за победу в РПЛ с «Зенитом» и «Краснодаром», — цитирует Федорова Metaratings.ru.Ранее сообщалось, что «Локомотив» не смог реализовать свой потенциал. Мнение высказал один из экс-защитников клуба.