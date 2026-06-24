Футболист Каборе: «Динамо» будет крайне сложно попасть в тройку лучших команд РПЛ
Шарль Каборе: Шансы «Динамо» на тройку лучших в РПЛ зависят от работы Шварца
Бывший полузащитник «Динамо» Шарль Каборе высказал свое мнение о перспективах главного тренера команды Сандро Шварца и оценил шансы «бело-голубых» на попадание в топ-3 Российской Премьер-Лиги в следующем сезоне.
Он отметил, что Шварц хорошо показал себя в «Динамо» в первый раз, поскольку является квалифицированным тренером.
«Динамо» будет почти нереально занять место в топ-3 РПЛ. «Краснодар» и «Зенит» будут бороться только за чемпионство. Им будут мешать другие клубы. В первую очередь «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Это сильные команды. «Динамо» будет тяжело навязать им борьбу», — сказал Каборе Metaratings.ru.В результате прошлого сезона чемпионом России стал «Зенит», набравший 68 очков и опередивший «Краснодар», который завершил чемпионат с 66 баллами. «Динамо» расположилось на седьмой позиции, заработав 45 очков.