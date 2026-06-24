Футболист Каборе: «Динамо» будет крайне сложно попасть в тройку лучших команд РПЛ

24 июня 2026, 12:37

Шарль Каборе: Шансы «Динамо» на тройку лучших в РПЛ зависят от работы Шварца

Фото: iStock/matimix

Бывший полузащитник «Динамо» Шарль Каборе высказал свое мнение о перспективах главного тренера команды Сандро Шварца и оценил шансы «бело-голубых» на попадание в топ-3 Российской Премьер-Лиги в следующем сезоне.





Он отметил, что Шварц хорошо показал себя в «Динамо» в первый раз, поскольку ​является квалифицированным тренером.



«Динамо» будет почти нереально занять место в топ-3 РПЛ. «Краснодар» и «Зенит» будут бороться только за чемпионство. Им будут мешать другие клубы. В первую очередь «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Это сильные команды. «Динамо» будет тяжело навязать им борьбу», — сказал Каборе Metaratings.ru.