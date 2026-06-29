Российский тренер высказался о календаре матчей «Краснодара» в новом сезоне РПЛ
Тренер Непомнящий: «Краснодар» может оторваться в начале сезона
Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал календарь матчей «Краснодара» в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги. По его мнению, вице-чемпион страны способен создать отрыв от соперников уже на начальном этапе турнира.
Специалист считает, что место проведения матчей на старте сезона не имеет решающего значения, поскольку команды находятся в стадии набора формы. Непомнящий не видит существенного преимущества для «Краснодара» в отсутствии спаренных встреч. Однако он отметил, что среди соперников «быков» из числа топ-клубов на старте заявили только московский «Спартак», что теоретически позволяет набрать определенное количество очков с запасом.
«Я не думаю, что это радикально повлияет на будущее. Если сейчас у них нет этих спаренных матчей, значит они будут потом», — приводит слова спикера Metaratings.ru.Новый сезон РПЛ «Краснодар» начнет выездным поединком против казанского «Рубина». Встречу запланировали на 26 июля, точное время стартового свистка объявят дополнительно.