Российский тренер высказался о календаре матчей «Краснодара» в новом сезоне РПЛ

29 июня 2026, 15:02

Тренер Непомнящий: «Краснодар» может оторваться в начале сезона

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал календарь матчей «Краснодара» в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги. По его мнению, вице-чемпион страны способен создать отрыв от соперников уже на начальном этапе турнира.





Специалист считает, что место проведения матчей на старте сезона не имеет решающего значения, поскольку команды находятся в стадии набора формы. Непомнящий не видит существенного преимущества для «Краснодара» в отсутствии спаренных встреч. Однако он отметил, что среди соперников «быков» из числа топ-клубов на старте заявили только московский «Спартак», что теоретически позволяет набрать определенное количество очков с запасом.





«Я не думаю, что это радикально повлияет на будущее. Если сейчас у них нет этих спаренных матчей, значит они будут потом», — приводит слова спикера Metaratings.ru.