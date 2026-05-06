Карседо оценил шансы «Спартака» на бронзу в сезоне РПЛ

06 мая 2026, 14:22

Карседо: внимание «Спартака» сосредоточено на кубковом матче

Фото: iStock/Pixfly

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо в беседе с Metaratings.ru высказался о борьбе команды за третье место в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.





Он подчеркнул, что команда прилагает максимум усилий для достижения поставленной цели.





«Что касается борьбы за третье место: да, к сожалению, мы проиграли в Самаре [1:2 с «Крыльями Советов»], но, как показал тур, наши прямые конкуренты за бронзу тоже потеряли очки – никто не смог победить. Впереди два матча, это потенциальные шесть очков. Постараемся взять максимум, чтобы добиться нужного результата», — пояснил Карседо.