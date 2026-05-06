Карседо оценил шансы «Спартака» на бронзу в сезоне РПЛ
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо в беседе с Metaratings.ru высказался о борьбе команды за третье место в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Он подчеркнул, что команда прилагает максимум усилий для достижения поставленной цели.
«Что касается борьбы за третье место: да, к сожалению, мы проиграли в Самаре [1:2 с «Крыльями Советов»], но, как показал тур, наши прямые конкуренты за бронзу тоже потеряли очки – никто не смог победить. Впереди два матча, это потенциальные шесть очков. Постараемся взять максимум, чтобы добиться нужного результата», — пояснил Карседо.
По словам тренера, «Спартак» полностью сосредоточен на предстоящем кубковом матче.
По итогам 28 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место с 48 очками. Третье место удерживает «Локомотив» с 50 баллами.
Следующий матч чемпионата России «красно-белые» сыграют 11 мая на «Лукойл Арене» против казанского «Рубина» в рамках 29-го тура РПЛ. Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.