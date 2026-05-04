Экс-тренер «Спартака» Абаскаль хочет тренировать ЦСКА и вернуться в РПЛ
Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил заинтересованность в возвращении в Российскую Премьер-Лигу. Испанский специалист, ранее возглавлявший красно-белых с 2022 по 2024 год, заявил о своей готовности принять новый вызов.
Интерес к возможному назначению возник после того, как 4 мая ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Итальянец работал с «армейцами» с начала сезона-2025/26 и успел завоевать OLIMPBET-Суперкубок России. Исполняющим обязанности наставника назначили Дмитрия Игдисамова.
«Я всегда готов вернуться в Россию. Сейчас я нахожусь дома и готовлю себя к следующему проекту. Надеюсь, что ещё поработаю в России», — цитирует Абаскаля Metaratings.ru.На текущий момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 28 туров. Уже 6 мая красно-синим предстоит встреча со «Спартаком» в финале первого этапа Пути регионов FONBET Кубка России. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.