Защитник «Сараево» оценил уровень РПЛ

04 мая 2026, 12:05

Футболист Гойкович: раньше в РПЛ было больше игроков с мировым именем

Боснийский футболист Ренато Гойкович, выступающий за «Сараево», поделился мнением о текущем состоянии российской Премьер-Лиги. По его словам, он продолжает следить за российским футболом и в последнее время смотрел несколько матчей «Оренбурга» и «Зенита».





Гойкович в беседе с «РБ Спорт» затруднился однозначно судить о падении игрового уровня, поскольку не выступает в РПЛ. Однако он обратил внимание на трансферную политику клубов. Как отметил защитник, если сравнивать с ситуацией пятилетней давности, уровень заметно снизился.





«Раньше в лиге были звезды, которые сейчас едут в те же «Галатасарай» или «Фенербахче». Раньше в «Локомотиве», «Спартаке», «Зените» были игроки с большими европейскими именами», — сказал собеседник.