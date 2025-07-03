«Краснодар» будет бороться как минимум за медали в новом сезоне, заявил Синицын
Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын спрогнозировал перспективы команды в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Спортсмен подчеркнул, что шансы защитить титул имеются всегда. Однако важно учитывать усилие команд, время начала сезона, условия проведения сборов и наличие каких-либо перепадов.
«Краснодар» будет бороться за медали как минимум. Хотелось бы верить, что и за чемпионство поборются», – подчеркнул Синицын в беседе с Metaratings.Футболист добавил, что ему также будет интересно увидеть игру «Спартака», ЦСКА и «Зенита», который допустил ряд ошибок в прошлом сезоне.
Синицин пожелал, чтобы чемпионство разыгрывалось в последнем-предпоследнем туре для сохранения интриги до конца.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. «Зенит», который был чемпионом шесть раз подряд в период с 2019 по 2024 год, занял второе место, уступив краснодарской команде всего один балл. Бронзовые медали получили футболисты ЦСКА.