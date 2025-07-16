«Локомотив» готов к поставленным целям и будет грозной силой в сезоне – Булыкин

16 июля 2025, 17:22

Фото: iStock/NiseriN

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы команды остаться в тройке лидеров по итогам сезона-2025/26 РПЛ. Своё мнение футболист выразил в беседе с Metaratings.