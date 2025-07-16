«Локомотив» готов к поставленным целям и будет грозной силой в сезоне – Булыкин
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы команды остаться в тройке лидеров по итогам сезона-2025/26 РПЛ. Своё мнение футболист выразил в беседе с Metaratings.
Спортсмен заявил, что «железнодорожники» готовы к выполнению поставленных целей и будут «грозной силой» в будущем сезоне.
Булыкин подчеркнул, что и в прошлом сезоне игроки не были «мальчиками для битья», однако им не хватило силы и опыта. В этом сезоне есть всё, поэтому даже столь высокие цели вполне реальны.
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных установил главные цели команды на сезон: занять место в тройке РПЛ и дойти до финала FONBET Кубка России по футболу.
В прошлом сезоне РПЛ «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. В первом туре предстоящего сезона команда примет на своём стадионе в Москве «Сочи». Матч состоится 19 июля в 18:00.
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