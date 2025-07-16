Гасилин заявил, что Соболев может стать лучшим бомбардиром РПЛ в новом сезоне

16 июля 2025, 17:52

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший игрок футбольного клуба «Зенит» Алексей Гасилин считает, что у 28-летнего нападающего петербургской команды Александра Соболева есть все шансы стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в новом сезоне.





Напомним, что в прошлом сезоне Соболев провёл 23 матча РПЛ, забил четыре гола и совершил две результативные передачи.



«Соболев играет в «Зените», который со 100% вероятностью станет самым забивным клубом сезона. В этом сезоне петербуржцы забьют больше всех голов — потом проверите. Основной форвард «Зенита» обязан бороться за звание лучшего бомбардира лиги, так что у Соболева определённо есть шансы», — заявил Гасилин в интервью Metaratings.ru.