Бывший футболист «Локомотива» Сенников: Новичок «железнодорожников» Мостовой не заменит Батракова

10 сентября 2026, 14:50

Экс-футболист Сенников: Мостовой не заменит Батракова в «Локомотиве»

Фото: iStock/matimix

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников заявил, что новичок «железнодорожников» Андрей Мостовой не заменит в московском клубе Алексея Батракова. Об этом пишет Metaratings.ru.