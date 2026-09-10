Бывший футболист «Локомотива» Сенников: Новичок «железнодорожников» Мостовой не заменит Батракова
Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников заявил, что новичок «железнодорожников» Андрей Мостовой не заменит в московском клубе Алексея Батракова. Об этом пишет Metaratings.ru.
По его словам, «Локомотиву» необходимы опытные и талантливые игроки, такие как Мостовой. Молодым футболистам и новичкам пока не хватает профессионализма, отметил спортсмен.
Сенников пояснил, что Мостовой обладает победным духом, ведь он завоевал множество трофеев в «Зените». Однако не стоит ожидать, что игрок сможет полностью заменить Батракова в роли лидера, подчеркнул он.
«Локомотиву» нужен игрок такого же уровня в центральную зону. Если привлечь сильного футболиста в центр, «Локо» значительно улучшит свои позиции в турнирной таблице, добавил Сенников.
После семи туров текущего сезона РПЛ «Локомотив» заработал шесть очков и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице. В следующем туре, 12 сентября, «железнодорожники» проведут выездной матч против «Зенита», который начнётся в 16:15 по московскому времени.
Читайте также: