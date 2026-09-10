Экс-нападающий «Зенита» Погребняк прокомментировал предстоящий матч петербургской команды против «Локомотива»
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк прокомментировал предстоящий матч петербургской команды против «Локомотива» в восьмом туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом пишет Metaratings.ru.
По его словам, хотя «Локомотив» сейчас не в лучшей форме, и все ключевые игроки покинули команду, «Зениту» будет нелегко. Тем не менее, Погребняк уверен в победе команды под руководством Семака.
Бывший нападающий подчеркнул, что для Андрея Мостового предстоящий матч будет особенно важным, так как он стремится доказать Семаку свою ценность. Погребняк отметил, что это обычная ситуация для игрока, который, покинув одну команду, быстро проявил себя в другой.
По итогам семи сыгранных матчей «Зенит» заработал 12 очков, занимая пятую позицию в чемпионате России по футболу. «Локомотив», имея в активе 6 баллов, находится на 13-й строке турнирной таблицы. Игра между этими командами пройдет 12 сентября на стадионе «Газпром-Арена», начало запланировано на 16:15 по московскому времени.
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