Бывший президент московского «Локомотива» оценил летние трансферы в РПЛ
Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал скучными летние трансферы в РПЛ
Летняя трансферная кампания в Российской Премьер-Лиге не оправдала ожиданий и прошла без ярких событий. Такое мнение высказал экс-глава московского «Локомотива» Николай Наумов.
По его словам, среди немногочисленных приобретений можно выделить лишь переход нападающего Мирлинда Даку в «Спартак», однако эксперт усомнился, что тренерский штаб красно-белых будет полностью доверять новичку, пишет Metaratings.ru. Остальные сделки, считает Наумов, вызывают вопросы.
«Трансферное окно получилось скучным, незначительным и неярким», — сказал спикер.Отдельно бывший президент «Локомотива» высказался о переходе Алексея Батракова из железнодорожников в турецкий «Галатасарай» за 25 млн евро. Несмотря на статус самого дорогого трансфера среди российских клубов этим летом, Наумов назвал выбор Турции ошибочным. Он спрогнозировал, что хавбеку будет сложно адаптироваться, и предсказал скорое расставание игрока с турецким грандом.
Трансферное окно в России закрывается 11 сентября. Самыми громкими исходящими сделками, помимо Батракова, стали переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли» (21,9 млн евро), а самым дорогим приобретением — бразильский форвард Фелипе Аугусто, купленный «Зенитом» у «Трабзонспора» за 15 млн евро.