Бывший президент московского «Локомотива» оценил летние трансферы в РПЛ

08 сентября 2026, 14:01

Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал скучными летние трансферы в РПЛ

Фото: istockphoto/Pixfly

Летняя трансферная кампания в Российской Премьер-Лиге не оправдала ожиданий и прошла без ярких событий. Такое мнение высказал экс-глава московского «Локомотива» Николай Наумов.





По его словам, среди немногочисленных приобретений можно выделить лишь переход нападающего Мирлинда Даку в «Спартак», однако эксперт усомнился, что тренерский штаб красно-белых будет полностью доверять новичку, пишет Metaratings.ru. Остальные сделки, считает Наумов, вызывают вопросы.





«Трансферное окно получилось скучным, незначительным и неярким», — сказал спикер.