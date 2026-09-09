Шалимов оценил дебютный матч Мостового за «Локомотив» в РПЛ

09 сентября 2026, 13:21

Тренер Шалимов: Мостовой подтвердил свой уровень

Фото: istockphoto/Pixfly

Известный российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги матча седьмого тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» на выезде обыграл «Балтику» со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на свой счет записал новичок железнодорожников Андрей Мостовой.





В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» Шалимов отметил, что главный тренер красно-зеленых произвел ряд перестановок в стартовом составе. В частности, Евгений Морозов действовал на позиции правого защитника, Мостового задействовали в роли центрфорварда, а Зелимхан Бакаев сместился на позицию «десятки».





«Мостовой подтвердил свой уровень, он точно поинтереснее и Ракова, и Руденко в этой позиции», — сказал тренер.