Шалимов оценил дебютный матч Мостового за «Локомотив» в РПЛ
Тренер Шалимов: Мостовой подтвердил свой уровень
Известный российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги матча седьмого тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» на выезде обыграл «Балтику» со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на свой счет записал новичок железнодорожников Андрей Мостовой.
В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» Шалимов отметил, что главный тренер красно-зеленых произвел ряд перестановок в стартовом составе. В частности, Евгений Морозов действовал на позиции правого защитника, Мостового задействовали в роли центрфорварда, а Зелимхан Бакаев сместился на позицию «десятки».
«Мостовой подтвердил свой уровень, он точно поинтереснее и Ракова, и Руденко в этой позиции», — сказал тренер.Специалист подчеркнул важность этой победы для «Локомотива», но при этом призвал команду как можно скорее набирать обороты. Шалимов выразил надежду, что ряд ключевых футболистов — Сергей Пиняев, Зелимхан Бакаев и Дмитрий Руденко — прибавят в игре. В противном случае, предупредил спикер, клубу грозит попадание в зону борьбы за выживание. На текущий момент «Балтика», набрав десять очков, располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, тогда как «Локомотив» с шестью баллами замыкает 13-ю позицию.