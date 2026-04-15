Шикунов: Дзюба в «Спартаке» был бы полезнее Заболотного
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов заявил, что нападающий Артём Дзюба мог бы принести больше пользы «красно-белым», если бы вернулся в клуб год назад вместо Антона Заболотного. Об этом пишет Metaratings.ru.
Шикунов утверждает, что Дзюба уже не способен помочь любому клубу РПЛ из-за своего возраста. Однако для «Акрона» и «Локомотива» он оказался полезен.
«Дзюба — футболист другого уровня по сравнению с тем же Заболотным из «Спартака». Сейчас Артём уже не помог бы «Спартаку», но если бы его взяли год назад, Дзюба был бы полезнее Антона», — добавил бывший спортивный директор «Спартака».
В этом сезоне 37-летний Артем Дзюба сыграл 22 матча в Российской Премьер-лиге, забив семь голов и отдав пять голевых передач. Его контракт с клубом «Акрон» истекает по завершении сезона.