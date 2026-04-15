Шикунов: Дзюба в «Спартаке» был бы полезнее Заболотного

15 апреля 2026, 13:11

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов заявил, что нападающий Артём Дзюба мог бы принести больше пользы «красно-белым», если бы вернулся в клуб год назад вместо Антона Заболотного. Об этом пишет Metaratings.ru.





Шикунов утверждает, что Дзюба уже не способен помочь любому клубу РПЛ из-за своего возраста. Однако для «Акрона» и «Локомотива» он оказался полезен.





«Дзюба — футболист другого уровня по сравнению с тем же Заболотным из «Спартака». Сейчас Артём уже не помог бы «Спартаку», но если бы его взяли год назад, Дзюба был бы полезнее Антона», — добавил бывший спортивный директор «Спартака».