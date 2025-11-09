Дзюба назвал «странной историей» попытку похищения Андрея Мостового
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал недавний инцидент с попыткой похищения футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Мостового. Об этом сообщает ТАСС.
Дзюба назвал произошедшее «странной историей» и с улыбкой добавил: «Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого».
Инцидент произошёл 23 октября около магазина на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Молодые люди пытались похитить Мостового, однако футболист смог выбраться и скрыться, в чём ему помог друг-хоккеист. Позже злоумышленников задержали местные правоохранители.
