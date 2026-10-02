Бывший футболист лондонского «Арсенала» оценил игру Батракова после его ухода из «Локомотива»

02 октября 2026, 14:28

Футболист Глеб: Батраков проявит себя в «Манчестер Юнайтед»

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и чемпион Испании в составе «Барселоны» Александр Глеб оценил перспективы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в Английской премьер-лиге (АПЛ). Своим мнением он поделился 2 октября.





Ранее турецкие СМИ сообщили, что скауты «Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут посетить матч «Галатасарая» с «Барселоной», чтобы оценить игру российского футболиста. По словам Глеба, российским и другим футболистам из стран СНГ может быть проще проявить себя в АПЛ, пишет «РБ Спорт». При этом он отметил, что не считает английский чемпионат значительно сильнее других ведущих европейских лиг.





«Да, надо хвататься за такое предложение, если оно поступит Алексею. В последние годы клуб выглядит не очень хорошо. В «Манчестер Юнайтед» не ожидают чего-то сверхъестественного от Батракова. В нынешнем «МЮ» Алексею будет проще проявить себя», — сказал Глеб.