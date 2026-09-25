Нападающий «Акрона» Тедич сравнил РПЛ с чемпионатом Сербии

25 сентября 2026, 02:46

Фото: iStock/NiseriN

Нападающий тольяттинского «Акрона» Слободан Тедич поделился мнением о различиях между Российской Премьер‑Лигой и чемпионатом Сербии. Его слова цитирует Metaratings.ru.





Форвард присоединился к «Акрону» летом 2026 года. До этого он выступал за клубы в Сербии, а также имел опыт игры в Нидерландах и Англии.



Отвечая на вопрос о том, насколько сложным оказался уровень РПЛ и чем российский чемпионат отличается от сербского, Тедич отметил, что разница действительно ощутима, но для него она не стала неожиданностью. Футболист пояснил, что ещё до перехода имел представление об этом — в том числе благодаря матчам на сборах против команд из РФ.



«Качество здесь выше по сравнению с сербской лигой. Но при этом можно играть с любой командой. Многое зависит от концентрации и от того, насколько мало ошибок ты допускаешь», — сказал Тедич.