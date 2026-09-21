Экс-нападающий ЦСКА объяснил, что нужно клубу для борьбы за чемпионство в РПЛ
Футболист Адиев: ЦСКА нужен форвард под амбиции клуба
Бывший нападающий ЦСКА, а ныне тренер Магомед Адиев считает, что московскому клубу необходимо усиление линии атаки для борьбы за чемпионство в РПЛ. Об этом он заявил 21 сентября.
После девяти туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидера на два очка. В следующем матче «красно-синие» 11 октября на своём поле встретятся с московской «Родиной».
«Зимой ЦСКА надо покупать форварда под свои амбиции. В команде есть Мусаев и Лусиано, но это не самые забивные нападающие. Тренерский штаб может их использовать в одной из ролей в атаке и перестраивать систему игры. Но все равно команде нужен забивной нападающий», — цитирует Адиева Metaratings.ru.Ранее итальянский футбольный агент Камоцци предрёк «Спартаку» чемпионство. Подробности — в нашем материале.