Экс-нападающий ЦСКА объяснил, что нужно клубу для борьбы за чемпионство в РПЛ

21 сентября 2026, 14:42

Футболист Адиев: ЦСКА нужен форвард под амбиции клуба

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Бывший нападающий ЦСКА, а ныне тренер Магомед Адиев считает, что московскому клубу необходимо усиление линии атаки для борьбы за чемпионство в РПЛ. Об этом он заявил 21 сентября.





После девяти туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидера на два очка. В следующем матче «красно-синие» 11 октября на своём поле встретятся с московской «Родиной».





«Зимой ЦСКА надо покупать форварда под свои амбиции. В команде есть Мусаев и Лусиано, но это не самые забивные нападающие. Тренерский штаб может их использовать в одной из ролей в атаке и перестраивать систему игры. Но все равно команде нужен забивной нападающий», — цитирует Адиева Metaratings.ru.