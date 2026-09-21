Гунько оценил игру Парады в «Спартаке» в текущем сезоне РПЛ

21 сентября 2026, 17:29

Тренер Гунько: лучше бы в «Спартаке» играл Плотников вместо Парады

Фото: istockphoto/matimix

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о кадровой ситуации в московском клубе. Он высказался о необходимости продления контракта с вратарём Александром Максименко, оценил игру форварда Мирлинда Даку и прокомментировал трансфер защитника Виктора Парады.





По словам Гунько, «Спартаку» обязательно нужно сохранить Максименко в составе. Спикера 21 сентября цитирует Metaratings.ru.





«Это всё-таки воспитанник и вратарь высокого уровня», — подчеркнул собеседник.

«Стоит ли Парада тех 6 млн евро, что за него заплатили? В тульском «Арсенале» сейчас играет Даниил Плотников, воспитанник «Спартака». И у меня разочарование, что за «красно-белых» выступает Парада, а не Плотников. Думаю, качествами они не сильно отличаются», — резюмировал он.