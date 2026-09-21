Гунько оценил игру Парады в «Спартаке» в текущем сезоне РПЛ
Тренер Гунько: лучше бы в «Спартаке» играл Плотников вместо Парады
Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о кадровой ситуации в московском клубе. Он высказался о необходимости продления контракта с вратарём Александром Максименко, оценил игру форварда Мирлинда Даку и прокомментировал трансфер защитника Виктора Парады.
По словам Гунько, «Спартаку» обязательно нужно сохранить Максименко в составе. Спикера 21 сентября цитирует Metaratings.ru.
«Это всё-таки воспитанник и вратарь высокого уровня», — подчеркнул собеседник.Говоря о нападающем Мирлинде Даку, экс-тренер отметил его высокий класс, но указал на различия в игровых моделях. Со слов Гунько, в «Рубине» при Рахимове Даку играл яркую роль: команда действовала в среднем либо нижнем блоке, в три центральных защитника и чаще использовала быстрые атаки, в которых форвард и реализовывал моменты. Специалист считает, что у «Спартака» стиль немного иной, поэтому нападающему потребуется время на адаптацию. Комментируя переход Виктора Парады, Гунько выразил сомнение в оправданности затрат.
«Стоит ли Парада тех 6 млн евро, что за него заплатили? В тульском «Арсенале» сейчас играет Даниил Плотников, воспитанник «Спартака». И у меня разочарование, что за «красно-белых» выступает Парада, а не Плотников. Думаю, качествами они не сильно отличаются», — резюмировал он.После девяти туров РПЛ «Спартак» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» два балла. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч состоится 10 октября и начнётся в 17:30 по московскому времени.