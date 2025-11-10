Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис высказался о «Динамо»
Андрей Канчельскис: «Динамо» — главное разочарование первого круга РПЛ
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с «РБ Спорт» высказался о «Динамо». В настоящий момент команду возглавляет Валерий Карпин.
По его словам, «Динамо» стало главным разочарованием первого круга РПЛ.
«Тут свою роль сыграли завышенные ожидания после прихода Карпина. Звучала задача бороться за трофеи, а теперь идут разговоры про вылет. Конечно, это очень большой контраст», — отметил Канчельскис.
Он подчеркнул, что во второй части сезона ситуация может измениться. Карпин, по мнению бывшего футболиста, проведёт работу над ошибками, и «Динамо» покажет улучшенную игру во втором круге.
Напомним, что Карпин возглавил московское «Динамо» в летний период 2025 года, сменив на этом посту чешского специалиста Марцела Личку.
После 15 туров чемпионата России по футболу «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Для того чтобы подняться на первую строчку, команде нужно набрать ещё 16 баллов, а для того чтобы избежать стыковых матчей — всего три очка.