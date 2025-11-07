«Не так интересно»: Стало известно, чего не хватает легионерам в РПЛ

07 ноября 2025, 19:27

Футболист Сундуков: легионеры теперь выбирают Саудовскую Аравию вместо РПЛ

Фото: Istock/NiseriN

Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков заявил, что уровень легионеров в РПЛ снизился.





В беседе с «Metaratings.ru» Сундуков отметил, что сейчас в лигу приезжают более слабые игроки, чем раньше. По его словам, раньше в России играли Это'О и Халк, а теперь клубы не могут привлечь звёзд такого уровня.

«В основном легионеры, которые приезжают к нам сейчас, оказываются здесь не от хорошей жизни. И в РПЛ едут уже по остаточному принципу», — заявил футболист.