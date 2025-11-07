«Не так интересно»: Стало известно, чего не хватает легионерам в РПЛ
Футболист Сундуков: легионеры теперь выбирают Саудовскую Аравию вместо РПЛ
Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков заявил, что уровень легионеров в РПЛ снизился.
В беседе с «Metaratings.ru» Сундуков отметил, что сейчас в лигу приезжают более слабые игроки, чем раньше. По его словам, раньше в России играли Это'О и Халк, а теперь клубы не могут привлечь звёзд такого уровня.
«В основном легионеры, которые приезжают к нам сейчас, оказываются здесь не от хорошей жизни. И в РПЛ едут уже по остаточному принципу», — заявил футболист.Сундуков указал на конкуренцию с Саудовской Аравией, куда теперь чаще уезжают звёзды. Ещё одной причиной он назвал отсутствие российских клубов в еврокубках. Игроки теряют мотивацию, когда не могут бороться за место в Лиге чемпионов и играть против топ-клубов.