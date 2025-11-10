Три клуба из РПЛ проявляют интерес к левому защитнику «Пари НН» Шнапцеву
Три клуба из верхней части турнирной таблицы РПЛ проявляют интерес к левому защитнику «Пари НН» Максиму Шнапцеву.
Как сообщает Metaratings.ru, команды уже контактировали с представителем футболиста, однако конкретных трансферных предложений пока не поступало.
21-летний Шнапцев, воспитанник академии «Локомотива», выступает за нижегородцев с 2023 года. Его контракт рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне защитник провёл 13 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Рыночная стоимость игрока по данным Transfermarkt оценивается в 500 тысяч евро.
