Бывший футболист московского «Динамо» оценил игру клуба на старте сезона
Футболист Рыков: Игроки «Динамо» приняли принципы игры тренера Шварца
Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков оценил выступление команды на старте сезона и работу главного тренера Сандро Шварца. Об этом стало известно 2 октября.
Своим мнением футболист поделился с «РБ Спорт». Шварц по итогам сентября был признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ). В этом месяце «Динамо» одержало три победы подряд, а общая победная серия команды достигла шести матчей.
«Согласен с выбором лучшего тренера месяца, тут вопросов нет. «Динамо» сейчас показывает хороший футбол, команда одержала шесть побед подряд. В паузу должны восстановиться игроки, у которых были повреждения. Максим Осипенко не играл за сборную. Надеюсь, все подойдут к матчам РПЛ в хорошем состоянии. Нужно принять тот факт, что сейчас пауза», — сказал Рыков.Говоря о взаимодействии тренерского штаба и футболистов, спикер отметил, что игроки приняли игровые принципы Шварца. По его мнению, шесть побед подряд подтверждают эффективность работы команды, хотя некоторые матчи складывались для «Динамо» непросто.
После девяти туров РПЛ московский клуб набрал 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче бело-голубые на выезде встретятся с казанским «Рубином» в рамках десятого тура чемпионата России.