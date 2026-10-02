Бывший футболист московского «Динамо» оценил игру клуба на старте сезона

02 октября 2026, 11:57

Футболист Рыков: Игроки «Динамо» приняли принципы игры тренера Шварца

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков оценил выступление команды на старте сезона и работу главного тренера Сандро Шварца. Об этом стало известно 2 октября.





Своим мнением футболист поделился с «РБ Спорт». Шварц по итогам сентября был признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ). В этом месяце «Динамо» одержало три победы подряд, а общая победная серия команды достигла шести матчей.





«Согласен с выбором лучшего тренера месяца, тут вопросов нет. «Динамо» сейчас показывает хороший футбол, команда одержала шесть побед подряд. В паузу должны восстановиться игроки, у которых были повреждения. Максим Осипенко не играл за сборную. Надеюсь, все подойдут к матчам РПЛ в хорошем состоянии. Нужно принять тот факт, что сейчас пауза», — сказал Рыков.