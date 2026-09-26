Милан Вьештица: РПЛ — один из сильнейших чемпионатов Европы, «Зенит» мог бы достойно выступить в Лиге чемпионов

26 сентября 2026, 04:49

Футболист Вьештица: «Зенит» сегодня достойно смотрелся бы в Лиге чемпионов

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица в интервью Metaratings.ru высоко оценил уровень Российской Премьер‑Лиги, назвав её одной из сильнейших в Европе. По мнению экс‑футболиста, петербургский клуб смог бы уверенно конкурировать в Лиге чемпионов.