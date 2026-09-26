Милан Вьештица: РПЛ — один из сильнейших чемпионатов Европы, «Зенит» мог бы достойно выступить в Лиге чемпионов
Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица в интервью Metaratings.ru высоко оценил уровень Российской Премьер‑Лиги, назвав её одной из сильнейших в Европе. По мнению экс‑футболиста, петербургский клуб смог бы уверенно конкурировать в Лиге чемпионов.
Вьештица отметил, что в европейском футболе есть признанные гранды — например, «ПСЖ» и «Бавария». При этом, по его словам, с большинством других европейских команд вполне по силам соперничать клубам из РПЛ.
Напомним, в последний раз «Зенит» участвовал в Лиге чемпионов в сезоне‑2021/22. Тогда команда попала в группу с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё». По итогам шести матчей петербуржцы набрали пять очков и заняли третье место. Единственный победный матч они провели против «Мальмё», обыграв шведов со счётом 4:0. В заключительном туре «Зенит» сыграл вничью с «Челси» (3:3) — на тот момент действующим победителем Лиги чемпионов.
Читайте также: